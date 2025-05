«Beängstigend»: Joe Jonas spricht über Schwierigkeiten beim Dating

Der Sänger Joe Jonas (35) spricht offen über den «einschüchternden» Teil seiner Scheidung von «Game of Thrones»–Star Sophie Turner (29): sich neu verlieben. Er gab während eines «TalkShopLive»–Streams einen Einblick in sein Leben als Mitglied der Band Jonas Brothers. Unter anderem sprach er in der Show, die auch auf Instagram promotet wurde, über den Song «Only Love» von seinem neuen Album «Music For People Who Believe In Love». Aber er gab auch einen Einblick in sein Liebesleben.