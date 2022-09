«Beängstigende Erfahrung»: Steven Spielberg über biografischen Film

«The Fabelmans» soll am 11. November 2022 in die amerikanischen Kinos kommen. Der deutsche Start ist am 9. März 2023 vorgesehen. Damit spekuliert der Verleiher eindeutig auf einen Schub durch die Oscar-Verleihung am 12. März. Der Film mit Michelle Williams (42) und Paul Dano (38) gilt schon jetzt als heisser Kandidat für diverse Goldjungen.