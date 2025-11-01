Beatles-Biopics: Diese vier Stars spielen die Ehefrauen der Fab Four

Regisseur Sam Mendes (60) bringt sein ambitioniertes Beatles–Projekt einen entscheidenden Schritt voran. Wie Sony Pictures laut der Branchenseite «The Hollywood Reporter» am Freitag bekannt gab, stehen nun auch die Darstellerinnen der legendären Frauen an der Seite der Fab Four fest. «Kindling»–Star Mia McKenna–Bruce wird Maureen Cox verkörpern, die erste Ehefrau von Ringo Starr. «Shōgun»–Darstellerin Anna Sawai übernimmt die anspruchsvolle Rolle von John Lennons grosser Liebe Yoko Ono, während «The White Lotus»–Liebling Aimee Lou Wood Pattie Boyd spielen wird, die mit George Harrison verheiratet war.