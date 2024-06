Beatles-Filmprojekt: Diese Schauspieler sollen zu Pilzköpfen werden

Wohl keine Musikgruppe hat einen so zeitlosen Nimbus erlangt wie die 1960 gegründete Band The Beatles. Jeder der vier Liverpooler Pilzköpfe, von John Lennon (1940–1980) und George Harrison (1943–2001) hin zu den noch lebenden Paul McCartney (81) und Ringo Starr (83), hat längst Legendenstatus erreicht. Als umso grösseres Unterfangen mutet es folglich an, den perfekten Cast für das angekündigte und mehrteilige Film–Projekt des Oscar–prämierten Regisseurs Sam Mendes (58) zu finden. US–Medien zufolge sei dies jedoch angeblich gelungen.