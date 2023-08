Beatles Paul McCartney und Ringo Starr gemeinsam im Studio

Viele Stars auf Dolly Partons neuem Album

Bereits am 21. Juli veröffentlichte Dolly Parton das Queen-Cover «We Are the Champions/We Will Rock You» und im Mai die neue Single «World on Fire». Zudem coverte Parton gemeinsam mit Sting (71) dessen Song «Every Breath You Take», mit Miley Cyrus (30) ihren Hit «Wrecking Ball» oder mit Elton John (76) sein «Don't Let The Sun Go Down on Me».