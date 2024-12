Beatles-Stars Paul McCartney und Ringo Starr feiern Reunion

Die Beatles–Stars Paul McCartney (82) und Ringo Starr (84) feierten am 19. Dezember ein kleines Comeback. Wie die «Daily Mail» berichtete, gab McCartney sein letztes Konzert im Rahmen seiner «Got Back»–Tour in der O2–Arena in London, bei dem auch sein ehemaliger Bandkollege Starr anwesend war. McCartney lud diesen kurzerhand auf die Bühne ein, um ihn bei den Songs «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band» und «Helter Skelter» am Schlagzeug zu begleiten. Starr kam dieser Bitte nach und performte mit McCartney die beiden Beatles–Hits. Für die Musiker war es der erste gemeinsame musikalische Auftritt seit fünf Jahren: Zuletzt standen sie 2019 bei McCartneys «Maccas Freshen Up»–Tour zusammen auf der Bühne.