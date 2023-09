Beatles: Weltweite Suche nach Bass von Paul McCartney gestartet

Mit dem Segen von Ex–Beatles–Mitglied Paul McCartney (81) ist eine weltweite Suche nach dessen verlorenem Bass gestartet worden. McCartney hatte das Instrument, einen «Höfner H500/1 Violin Bass», 1961 für gerade einmal 30 Pfund (umgerechnet rund 35 Euro) im Steinway Musikhaus in Hamburg erworben – und nahm damit unter anderem die Beatles–Hits «Love Me Do», «She Loves You» und «Twist and Shout» auf. Mit dem Bass des deutschen Herstellers trat er auch in den Anfangsjahren der Band im legendären Top Ten Club in Hamburg sowie im Cavern Club in Liverpool auf.