Beatrice Egli: Dieter Bohlens «DSDS»-Sprüche «sind milder geworden»

Was hätten Sie gerne nach Ihrem Sieg gewusst, was Sie jetzt den anderen Talenten weitergeben können?

Egli: Es ist für mich gar nicht so, dass ich irgendwas vorher gerne gewusst hätte. Ich kann ihnen nur sagen, dass sie vor allem jeden Moment geniessen sollen, weil diese Casting–Zeit etwas ganz Besonderes ist. Sie kommt nie mehr zurück und danach fängt alles erst richtig an. Du bist dann nicht mehr in einer Blase, in der du gut versorgt und behütet bist, sondern es geht in die taffe Wildnis hinaus. Deshalb ist es bei «DSDS» ein Geschenk, in so einem geordneten, gut strukturierten und vor allem aber musikalischen Umfeld sein zu dürfen und mit so vielen Kollegen und Kolleginnen wachsen zu dürfen, auch wenn es Konkurrenz ist. Das habe ich auch immer wieder gesagt, wenn jemand rausgeflogen ist: «Du hast das erleben dürfen.» Das sollte einem wirklich bewusst sein.