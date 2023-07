Beatrice Egli erobert die Charts: «Weine seit einer Stunde vor Freude»

Beatrice Egli: «Es zerreisst mich gerade vor purem Glück»

«Ich weine seit einer Stunde immer wieder vor Freude», schreibt Egli über ihren Erfolg am Freitagnachmittag bei Instagram. «Ich kann es noch gar nicht begreifen», freut sie sich weiter. «Was macht Ihr mit mir - es zerreisst mich gerade vor purem Glück!» Egli wolle all ihre Fans «umarmen, ganz fest drücken und mit Euch durchfeiern! Ich danke jedem von Euch für die lieben Worte, unterstützenden Kommentare, Jubelschreie bei den Konzerten und auch jede stille Unterstützung meiner Musik in den letzten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren! Und glaubt mir: Ich bin lange noch nicht fertig und unser Neuanfang hat erst begonnen!»