Beatrice Egli rät im «The Masked Singer»-Finale mit

Am kommenden Samstag, dem 13. Dezember, werden die letzten Rätsel der zwölften Staffel von «The Masked Singer» gelöst. ProSieben zeigt das Finale um 20:15 Uhr live (auch auf Joyn). Das Rateteam um Verona Pooth (57) und Chris Tall (34) bekommt natürlich auch ein letztes Mal Verstärkung.
Welche Masken haben die Chance auf den Sieg?
Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli (37) wird ihnen zur Seite stehen und ihre Tipps abgeben, wer hinter den verbliebenen Masken stecken könnte. In der Promi–Maskenshow sind noch Rave–ioli, Muuhnika, Eggi und der King im Rennen. Egli bringt «The Masked Singer»–Erfahrung mit. Sie rätselte bereits 2023 in der achten Staffel mit, damals noch an der Seite von Rea Garvey (52) und Ruth Moschner (49).
Matthias Opdenhövel (55) führt wie gewohnt durch die Show. Die zwölfte Staffel von «The Masked Singer» läuft seit dem 8. November. Die Ausgabe am Samstag ist die sechste und finale Folge.
Und welche Stars steckten unter den bisherigen enttarnten Kostümen? Im Halbfinale musste sich Clemens Schick (53) als Harry Otter zu erkennen geben. Vor ihm verabschiedeten sich «Evil» Jared Hasselhoff als Dude, Natalia Wörner als Quietsch, Brigitte Nielsen als Kiss und Barbara Becker als Smiley.