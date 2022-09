Beatrice und Eugenie: Emotionale Worte an ihre «liebste Grannie»

Totenwache mit allen Enkeln

Am Samstagabend hielten die Schwestern gemeinsam mit den anderen sechs Enkelkindern eine 15-minütige Totenwache am Sarg der Queen ab, der noch bis Montagmorgen in der Westminster Hall aufgebahrt ist. Prinz William (40) als auch sein jüngerer Bruder Prinz Harry (38) trugen beide Uniform, letzterer nur mit Ausnahme. Ursprünglich hiess es, der Prinz werde bei allen offiziellen Events auf das Tragen seiner Uniform verzichten. Laut der Zeitung «Mirror» änderten Palastbeamte dann kurz vorher ihre Meinung. Bei der Beerdigung der Queen am Montag soll Harry dann aber wieder im Anzug teilnehmen.