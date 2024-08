Beats Pill: Sinnvolle Wiederbelebung oder unnötiger Rohrkrepierer?

Eigentlich hatte die Apple–Tochter Beats by Dre vor zwei Jahren ihre klassischen Bluetooth–Lautsprecher schon endgültig beerdigt und sich ausschliesslich auf ihre Kopfhörer konzentriert. Doch jetzt kommt ein altbekanntes Gerät wieder zurück in die Stores: Die Beats Pill feierte schon vor einigen Wochen ihre Wiederauferstehung in den USA, Kanada, Grossbritannien und Australien. Ab dem 6. August sind die Geräte für 169,95 Euro nun auch in Deutschland und 90 weiteren Ländern bestellbar. Die Auslieferung startet dann ab Donnerstag, den 8. August. Die Nachrichtenagentur spot on news konnte den Lautsprecher bereits vor dem Marktstart testen.