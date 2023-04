«Beautiful Disaster»: Kann Dylan Sprouse als Bad-Boy überzeugen?

Darum geht es in «Beautiful Disaster»

Bei «Beautiful Disaster» handelt es sich um die Verfilmung des gleichnamigen Romans und New-York-Times-Bestellers von Jamie McGuire (44), in der es um die explosive Lovestory von Womanizer Travis Maddox (Sprouse) und College-Newbie Abby Abernathy (Virginia Gardner, 27) geht. Travis verbringt seine Nächte vor allem damit, Boxkämpfe im Untergrund zu bestreiten. Seine Abende lässt er zumeist in Gesellschaft vieler Frauen bei sich in der Wohnung ausklingen, womit er genau das verkörpert, was Abby nicht möchte. Doch wie es das Schicksal so will, fühlt sie sich nach einer intensiven Begegnung mit Travis zu ihm hingezogen - wehrt sich jedoch dagegen. Travis ist dagegen fasziniert von ihrem Widerstand. Es kommt zu einer Wette zwischen den beiden: Verliert er seinen nächsten Kampf, muss er einen Monat auf Sex verzichten. Gewinnt er jedoch im Ring, muss Abby für vier Wochen bei ihm wohnen.