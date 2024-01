Beauty-Auszeit! Pflege-Tipps für Haut, Haar und Nägel

Hautpflege im Winter

Unsere Haut leidet im Winter enorm. Der ständige Wechsel zwischen trockener Heizungsluft und Minusgraden sorgt für trockene Hautstellen und unter Umständen juckenden Reizungen. Feuchtigkeit ist dann das A und O. Besonders nach der Badewanne bedarf es einen ordentlichen Feuchtigkeits–Booster. Bodylotion gehört ohnehin nach jeder Dusche auf die Haut. Noch besser ist aber ein reichhaltiges Pflegeöl. Dieses am besten auf die noch angefeuchtete Haut auftragen, so entsteht eine Öl–Wasser–Emulsion und die Haut nimmt das Öl besser auf. Ein weiterer Tipp: Das Öl nicht nur auftragen, sondern sanft einmassieren, das regt die Durchblutung an.