Beauty-Hack: Mit diesen Tricks gelingt der Eyeliner jedes Mal

Gerade morgens muss es schnell gehen – auch beim Make–up. Umso frustrierender, wenn der Lidstrich einfach nicht gelingen will: Er hält nicht, wird schief oder muss im schlimmsten Fall komplett entfernt und neu gezogen werden. Diese cleveren Hacks schaffen Abhilfe.
Das sollte vermieden werden
Für den perfekten Lidstrich braucht es eine ruhige Hand. Den Ellenbogen deshalb für ein präzises Ergebnis abstützen. Wichtig ist auch, das Lid nicht nach oben oder zur Seite zu ziehen. Der Blick sollte geradeaus gerichtet sein. Ebenfalls entscheidend: Die Haut rund ums Auge sollte fettfrei sein. Cremes oder ölige Rückstände erschweren das Auftragen. Daher keine Skincare auf der Partie verwenden und die Haut abpudern.
Der Klebestreifen–Hack
Hilfsmittel wie Klebestreifen ermöglichen es, auch im Stress den perfekten Wing zu erzielen. Dazu ein kleines Stück Klebeband schräg am Aussenwinkel des Auges anbringen – je nach gewünschtem Schwung. Den Eyeliner am Klebestreifen entlangführen und die Linie auf dem Lid fortsetzen, so nah am Wimpernkranz wie möglich. Den Lidstrich am besten nicht bis zum inneren Augenwinkel ziehen, da dies das Auge optisch verkleinert. Zum Schluss die beiden Linien verbinden.
Für mehr Kontrolle eignet sich ein Eyelinerstift mit besonders dünner, fester Spitze. Wer es softer mag, kann als Lidstrich–Alternative braunen oder schwarzen Lidschatten mit einem dünnen, geraden Pinsel auftragen.
Zwei Haarnadel–Tricks
Auch eine Haarnadel ist ein praktisches Tool – und das gleich auf zwei Arten. Variante eins: Die runde, geschlossene Seite der Nadel nach schräg an den äusseren Augenwinkel legen und an den unteren Wimpern ausrichten. Die kleine Lücke in der «Schlaufe» mit Eyeliner ausmalen. Anschliessend die Linie gegebenenfalls auffüllen und entlang des Wimpernkranzes weiterziehen.
Variante zwei nutzt die offene Seite der Haarnadel: Diese bildet bereits ein kleines Dreieck, das mit Eyeliner bestrichen und auf das äussere Lid gedrückt wird. Die entstandenen Linien mit Eyeliner ausfüllen und auf dem Lid weiterführen.
Der Pinzetten–Hack
Auch eine Pinzette eignet sich als Wing–Schablone. Wie eine TikTok–Userin zeigt, kann auf das Endstück loses Puder gegeben werden. Die Pinzette wie beim Haarnadel–Hack auf das äussere Lid drücken. Die Kontur mit Eyeliner ausfüllen und eine feine Linie in Richtung des inneren Augenwinkels ziehen.