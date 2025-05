«Beauty & The Nerd»: Alle Infos zur sechsten Staffel

Joyn enthüllt die diesjährigen «Beautys»

Die sechste Staffel «Beauty & The Nerd» verspricht wieder einmal bekannte Reality–Gesichter: Mit dabei sind unter anderem Laura Lettgen alias Laura Blond (28) und Christina «Shakira» Rusch (27), beide bekannt aus «Are You The One – Realitystars in Love». Ebenfalls am Start: Ex–«CoupleChallenge»–Teilnehmerin Anna Orlova (32), Playmate Julia Römmelt (30), «Reality Backpackers»–Bekanntheit Maria Bell (36) und die Schweizer «Bachelorette» Chanelle Wyrsch (28).