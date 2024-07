«Beauty & The Nerd»: Starttermin für die neue Staffel steht fest

Wie in den vergangenen Staffeln werden auch in den neuen Folgen «Beauty & The Nerd» wieder acht «Nerds» mit acht «Beautys» verpartnert. Die Duos treten auf Koh Samui in Challenges gegeneinander an und kämpfen um den Gewinn von 50.000 Euro Preisgeld. Dabei lautet die zentrale Frage: «Wie profitieren selbstbewusste Schönheiten und zurückhaltende Einzelgänger:innen voneinander?»