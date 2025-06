«Beauty & The Nerd» und mehr: Das hat der Reality-TV-Sommer zu bieten

«Beauty & The Nerd»

Auch in der neuen Staffel von «Beauty & The Nerd» treffen wieder unterschiedliche Lebenswelten aufeinander: Acht Paare, bestehend aus jeweils einer selbsternannten «Beauty» und einem «Nerd», verbringen gemeinsam Zeit auf Koh Samui, Thailand. In verschiedenen Challenges treten die Paare gegeneinander an und kämpfen um den Sieg. Am Ende winken nicht nur neue Erfahrungen, sondern auch ein Preisgeld von 50.000 Euro für das erfolgreichste Duo. Als «Beautys» mit dabei sind unter anderem Laura Lettgen (28) oder Max Bornmann (27). Ab Donnerstag, den 26. Juni, ist das Format auf ProSieben und kostenlos bei Joyn zu sehen.