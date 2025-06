«Beauty & The Nerd»: Woher kennt man die Beautys?

Seitdem war der TV–Womanizer unter anderem in «Are You The One – Realitystars in Love», «Prominent getrennt» und «The 50» zu sehen. Heute ist er mit Reality–Kollegin Melina Hoch (29) liiert. Bereits vor der Ausstrahlung von «Beauty & The Nerd» nahm Bornmann jedoch Stellung zu seinem Verhalten in der Show. «Bevor die Gerüchteküche anfängt zu brodeln: Die Staffel wurde 2024 gedreht und natürlich bevor ich mit Melina zusammengekommen bin. Damals war mein Leben ganz anders», stellt er in einer Story auf seinem Instagram–Account klar.