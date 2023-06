Fotos der Verletzung

Nach Angaben der New Yorker Polizei wurde die 33-Jährige in stabilem Zustand in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein Mann aus New Jersey wurde aufgrund des Vorfalls festgenommen und wegen Körperverletzung angeklagt. Der 27-Jährige habe «absichtlich ein Mobiltelefon» auf die Sängerin geworfen, hiess es laut «Washington Post» in einer Erklärung der Polizei.