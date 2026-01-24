Beckham-Fehde: DJ nennt Details zu Vorfall mit Victoria bei Hochzeit

Seit vielen Monaten wurde bereits über eine Fehde von Brooklyn Beckham (26) und seiner Ehefrau Nicola Peltz (31) mit seinen Eltern spekuliert, bis er kürzlich öffentlich mit ihnen abgerechnet hat. In seinen Instagram–Storys erhob er schwere Anschuldigungen gegen David (50) und Victoria Beckham (51). Er warf ihnen unter anderem vor, gezielt seine Beziehung zerstören zu wollen. Ein zentraler Punkt: die Hochzeit von Nicola und Brooklyn im Jahr 2022. Wie schlimm diese für das Paar gewesen sein muss, deutet DJ Fat Tony jetzt im britischen Fernsehen an. Er erläutert, was sich ereignet hat – und bestätigt Gerüchte, die schon im Mai 2025 aufgekommen waren.