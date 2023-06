Jacquemus-Show vor Schloss Versailles

Beckhams, Eva Longoria und mehr: Staraufgebot bei Fashion Week Paris

Was für eine Fashion-Show in Paris: Auf dem Laufsteg und im Publikum zeigte sich bei Jacquemus von den Beckhams über Eva Longoria bis zu Monica Bellucci alles, was Rang und Namen hat. Auch die Location war mit dem Schloss Versailles spektakulär.