«Bed Rotting»: Erholung im Bett oder problematische Gewohnheit?

Einfach mal liegen bleiben und die Bettdecke über den Kopf ziehen, während sich die Welt draussen im Hamsterrad dreht – klingt eigentlich nach dem ultimativen Luxus. Die Gen Z hat diesem Zustand einen Namen gegeben: «Bed Rotting». Unter dem Schlagwort findet man auf TikTok und Instagram unzählige Videos, die junge Menschen zeigen, die ganze Tage im Bett verbringen – umgeben von Laptops, Snacks und Hautpflegeprodukten und teilweise mit ausführlichen Routinen und Regeln.