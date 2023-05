«Bedeutet mir alles»: Vin Diesel über Meadow Walkers Cameo in «Fast X»

Meadow Walker (24) ist mit einem Cameo in «Fast & Furious 10» zu sehen. Mit dem Gastauftritt will sie ihren verstorbenen Vater Paul Walker (1973-2013) ehren. Der Schauspieler spielte in den ersten sechs Filmen der Action-Reihe mit, 2013 starb er bei einem Autounfall. Die Stars von «Fast & Furious» erklären jetzt, was Meadow Walkers Cameo für sie bedeutet.