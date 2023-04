«Beef»: Schwarzhumorige Comedy-Serie startet bei Netflix

Auch in den Nebenrollen ist die neue Netflix-Serie der legendären Produktionsfirma A24 prominent besetzt. So spielt etwa Maria Bello («Kindsköpfe», 55) mit der privilegierten Unternehmerin Jordan die zukünftige Chefin von Hauptfigur Amy, während die unter anderem aus der Netflix-Serie «Emily in Paris» bekannte Ashley Park (31) die gelangweilte Hausfrau Naomi verkörpert. Darsteller Justin H. Min (33) wirkte zuvor bereits in der Netflix-Serie «The Umbrella Academy» mit, und spielt in «Beef» den frommen Kirchengänger Edwin.