Beendet Taylor Swift bald ihre Musikkarriere? Das sagt sie dazu

Taylor Swift schweigt zu Hochzeitsdetails

«Ich glaube die Fans hatten einfach nur Panik», erläutert Mills. Das kenne die Sängerin aber nur zu gut, wie sie andeutet: «Oh, ich weiss, dass sie es manchmal lieben, in Panik zu geraten.» Über ihren Partner schwärmt Swift daraufhin, dass sie ihn liebe, weil er wiederum ihre Arbeit liebe und wisse, wie sehr die Musik sie erfülle. «Das Coolste an Travis» sei ihr zufolge, dass er «so leidenschaftlich» bei dem sei, was er tue, dass ihre Leidenschaft für ihre Musik und Kunst die beiden verbinde: «Es gibt keinen Moment, in dem er sagen würde: ‹Ich bin wirklich verärgert, dass du immer noch Musik machst.›»