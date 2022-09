Beerdigung der Queen: So sehen Sie das Staatsbegräbnis live im TV

Prozession, Beerdigung, Begräbnis: So läuft der Tag ab

Um 6:30 Uhr (Ortszeit) endet am Montagmorgen das «Lying-in-state» in der Westminster Hall. Der Sarg der Queen wird laut Buckingham Palast exakt um 10:44 Uhr in einer Prozession über den Parliament Square in die Westminster Abbey gebracht, wo bereits ab 8 Uhr die 2.000 geladenen Gäste Platz nehmen können. An der Prozession werden Mitglieder der Königsfamilie, unter anderem der neue König Charles III. (73) und seine Söhne Prinz William (40) und Prinz Harry (38) teilnehmen.