Beerdigung von Herzogin Katharine: Royal Family in Trauer vereint

Prinz Edwards schwerster Gang

So lichteten Fotografen schon beim Betreten der Westminster–Kathedrale König Charles III. (76), seinen Sohn Kronprinz William (43) sowie dessen Ehefrau Prinzessin Kate (43) ab, wie Bilder zeigen, die der britischen «Daily Mail» vorliegen. Nur Königin Camilla (77) musste kurzfristig aufgrund einer Nebenhöhlenentzündung absagen. Auch Prinz Edward, der Ehemann der Verstorbenen, machte die schweren Schritte die Kirchenstufen hinauf, stützte sich dabei auf einen Gehstock und das Geländer der Treppe.