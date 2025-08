Beerdigung von Ozzy Osbourne: Stars wie Marilyn Manson anwesend

Der «Prince of Darkness» Ozzy Osbourne (1948–2025) ist am Donnerstag auf seinem Anwesen Welders House in Buckinghamshire beigesetzt worden. Neben Osbournes Familie – Ehefrau Sharon (72) sowie die Kinder Jack (39), Kelly (40), Aimee (41) und Louis (50) – nahmen auch bereits vorab bestätigte Gäste an der Trauerfeier und Beerdigung teil. Dazu gehörten Ozzys Black–Sabbath–Bandkollegen, Metallica–Frontmann James Hetfield (61), der Punksänger Yungblud (27) und Sir Elton John (78). Bilder, die der britischen «The Sun» vorliegen, zeigen zudem Rocker Marilyn Manson (56) und seine Ehefrau Lindsay Usich (40), wie sie zu der Beisetzung aufbrechen.