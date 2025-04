Beerdigung von Papst Franziskus: Steinmeier und Scholz reisen nach Rom

Darüber hinaus sagte der französische Staatspräsident Emmanuel Macron (47) am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz: «Wir werden bei der Beerdigung des Papstes sein, wie es sich gehört.» Zudem kündigte der polnische Präsident Andrzej Duda (52) seine Reise nach Rom an. Er wird am Samstag ebenso im Vatikan vor Ort sein wie die italienische Premierministerin Giorgia Meloni (48).