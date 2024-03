«Beetlejuice Beetlejuice»: Das verrät der neue Grusel-Trailer

Fortsetzung kommt erst im Herbst ins Kino

Fans des Geister–Grusels müssen sich noch etwas gedulden, bis sie die Fortsetzung 35 Jahre nach dem ersten Teil in den Kinos zu sehen bekommen: In Deutschland soll «Beetlejuice Beetlejuice» am 5. September 2024 starten. Noch nicht im Teaser zu sehen, waren einige Gesichter, die sich neu zu Burtons Cast gesellt haben: Justin Theroux (52), Tim Burtons Lebenspartnerin Monica Bellucci (59), «House of the Dragon»–Star Arthur Conti (19) in seinem Spielfilmdebüt sowie «Poor Things»–Star Willem Dafoe (68).