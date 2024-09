«Beetlejuice Beetlejuice»: Ein Fest für Burton-Nostalgiker?

Charmante Nostalgie oder Fan–Service–Overkill?

In einem Interview mit «The New York Times» hatte Burton unlängst darüber gesprochen, wie wichtig es ihm war, auch in der Fortsetzung so gut es geht auf praktische Effekte statt auf CGI (im Computer generierte Effekte) zurückzugreifen. Das sorge zwangsläufig auch für besseres Schauspiel, ist sich der Filmemacher sicher: So können die Darsteller «mit etwas Realem arbeiten: Man hat echte Sets, Menschen in Make–up, man hat reale Effekte. Es hilft dem kreativen Prozess, wenn sie sehen können, womit sie es zu tun haben.»