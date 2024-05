«Beetlejuice Beetlejuice»: Neuer Trailer zur Kultfilm-Fortsetzung

Am 12. September startet in deutschen Kinos «Beetlejuice Beetlejuice», die späte Fortsetzung von Tim Burtons (65) Kultfilm «Beetlejuice» aus dem Jahr 1988. Zu der Horrorkomödie mit «Wednesday»–Star Jenna Ortega (21), Michael Keaton (72) und Winona Ryder (52) in den Hauptrollen ist jetzt auch ein langer Trailer erschienen. Das rund zweiminütige Video stimmt auf die Rückkehr des Poltergeists und Bio–Exorzisten Betelgeuse (Keaton) ein.