Bei BET Awards: Rapperin Doechii kritisiert Trump deutlich

Nachdem Doechii als beste weibliche Hip–Hop–Künstlerin ausgezeichnet wurde – ihr erster BET–Award – richtete sie ihren Fokus auf die aktuellen Geschehnisse nur wenige Kilometer vom Veranstaltungsort entfernt und kritisierte die Trump–Regierung scharf dafür, dass sie militärische Einheiten gegen friedliche Proteste einsetzt. «Es gibt rücksichtslose Angriffe, die in unseren Gemeinden Angst und Chaos verbreiten – alles im Namen von Recht und Ordnung», sagte Doechii. «Trump nutzt Militärkräfte, um eine Demonstration zu stoppen. Überlegt euch mal, was das für eine Regierung ist, wenn bei jeder Ausübung unseres demokratischen Rechts auf Protest Militär gegen uns eingesetzt wird. Was für eine Regierung ist das?»