Bei Bühnen-Comeback: Fans feiern Dieter Bohlens «DSDS»-Rückkehr

Zwar traten auch Szene-Stars wie Vanessa Mai (30), Beatrice Egli (34) und Nino de Angelo (58) am 6. August beim «Lieblingslieder»-Open-Air in Bonn auf, doch kein anderer Auftritt wurde wohl so sehr von den Musikfans erwartet, wie der von Dieter Bohlen (68). Deutschlands Pop-Titan betrat laut eines Berichts der «Bild»-Zeitung gegen 21:45 Uhr die Bühne, um auch Hits von Modern Talking zu performen.