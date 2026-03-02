Bei den Actor Awards: Jenna Ortega überrascht mit Red-Carpet-Look

Nominiert für ihre Rolle in «Wednesday»

Die Schauspielerin ist für ihren Gothic–Stil bekannt geworden, insbesondere im Zusammenhang mit ihrer Serie «Wednesday» und Filmen wie «Beetlejuice 2». Bei den Actor Awards war sie für «Wednesday» in der Kategorie «Herausragende Leistung einer Schauspielerin in einer Comedyserie» nominiert. Der Preis ging allerdings posthum an Catherine O'Hara (1954–2026) für «The Studio». Die Schauspielerin ist am 30. Januar im Alter von 71 Jahren an einer Lungenembolie in Folge ihrer Darmkrebserkrankung gestorben.