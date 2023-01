Bei «DSDS» wieder vereint: Die Bromance von Lombardi und Bohlen

Ihre «Bromance» begann 2011. Damals betrat Lombardi die heiligen «DSDS»-Hallen als Kandidat. Bohlen hat ihn von Anfang an für talentiert gehalten. «Ich war damals so ziemlich der Einzige in der Jury, der das erkannt hat», erklärte er Jahre später in der Show. Er behielt Recht. Sein Schützling gewann die achte Staffel.