Bei «Ein Herz für Kinder»-Gala: Vicky Leandros beendet Fernsehkarriere

Vicky Leandros zieht sich aus dem TV zurück

Mit der diesjährigen Spendengala verabschiedete sich Leandros nach 50 Jahren auf der Bühne von ihrem Publikum. Bei ihrem letzten Auftritt sang sie ihren Hit «Ich liebe das Leben» aus dem Jahr 1975 sowie ABBAs «Thank you for the Music». Das Publikum würdigte ihre Performance mit Applaus und Standing Ovations. «Wow, was für ein unglaublich emotionaler Moment und was für eine besondere Frau. Eine Fernsehkarriere endet bei ‹Ein Herz für Kinder› und auf diese besondere Weise», so ZDF–Moderator Johannes B. Kerner (59) nach Leandros Aufritt.