Bei Fendi-Show: Uma Thurman feiert in Mailand

US–Schauspielerin Uma Thurman (55) hat einen Ausflug nach Italien unternommen. Die 55–Jährige besuchte wie einige weitere internationale Stars die Fendi–Modenschau von Designerin Maria Grazia Chiuri (62) im Rahmen der Milan Fashion Week. Neben dem Hollywoodstar sassen dabei unter anderem Model Iris Law (25) und Schauspielerin Dakota Fanning (32) in der ersten Reihe.
Dunkle Fendi–Outfits schmücken die Stars im Publikum
Uma Thurman setzte für ihren Besuch der Fashionshow auf eine weisse Bluse, dunkle Stoffhose und schwarze Jacke. Die Haare hatte der «Kill Bill»–Star zu leichten Wellen frisiert. Dakota Fanning trug bei der Veranstaltung einen dunklen Hosenanzug, unter dessen Blazer ihre Unterwäsche zu sehen war. Und auch Iris Law zeigte ein dunkles Outfit, sie präsentierte ein Trägerkleid in Midilänge.
Andere Stars, die neben Uma Thurman bei der Fendi–Show gesichtet wurden, waren die italienische Schauspielerin Monica Bellucci (61) oder ihre US–amerikanische Kollegin Jessica Alba (44), die mit Tochter Haven (14) erschien. Das Mutter–Tochter–Duo wurde in Mailand durch seinen aufeinander abgestimmten Look zum Blickfang. Die Schauspielerin erschien in einem schwarzen Anzug, ihre Tochter in einem komplett weissen Look, bestehend aus Hose und Bluse.
Die Kinder von Uma Thurman sorgten in Mailand für Aufsehen
Auch die erwachsenen Kinder von Uma Thurman haben erst vor wenigen Wochen in Mailand für Aufsehen gesorgt. Maya (27) und Levon Hawke (24), die aus Thurmans ehemaliger Ehe mit Schauspieler Ethan Hawke (55) stammen, zogen bei einer Modenschau von Prada alle Blicke auf sich. Maya Hawke ähnelte mit ihren langen blonden Haaren ihrer Mutter. Besonders verblüffend war jedoch die Ähnlichkeit von Levon Hawke und seinem Vater: Mit den kantigen Gesichtszügen und der lässigen Kurzhaarfrisur wirkte er wie dessen Ebenbild.