Bei Fendi-Show: Uma Thurman feiert in Mailand

Die Kinder von Uma Thurman sorgten in Mailand für Aufsehen

Auch die erwachsenen Kinder von Uma Thurman haben erst vor wenigen Wochen in Mailand für Aufsehen gesorgt. Maya (27) und Levon Hawke (24), die aus Thurmans ehemaliger Ehe mit Schauspieler Ethan Hawke (55) stammen, zogen bei einer Modenschau von Prada alle Blicke auf sich. Maya Hawke ähnelte mit ihren langen blonden Haaren ihrer Mutter. Besonders verblüffend war jedoch die Ähnlichkeit von Levon Hawke und seinem Vater: Mit den kantigen Gesichtszügen und der lässigen Kurzhaarfrisur wirkte er wie dessen Ebenbild.