Bei Giovanni Zarrella: Andreas Gabalier verrät sein Liebesrezept

Mehr Details verriet Gabalier nicht. Im vergangenen Oktober hatte der Musikstar der «Bild»–Zeitung aber gesagt: «Ja, es gibt da jemanden. Es ist alles noch sehr neu und wir wollen mal schauen, was daraus wird.» Er pflege «derzeit kein Lotterleben» und sei «auch nicht mehr im Dating– und Single–Playboy–Leben unterwegs». Die letzte bekannte Frau an der Seite von Andreas Gabalier war die österreichische Moderatorin Silvia Schneider (43). Die beiden waren von 2013 bis 2019 zusammen.