Bei «Grill den Henssler»: Emotionaler TV-Abschied von Reiner Calmund

Die bereits im Juni auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg aufgezeichnete Abschiedsshow bewegte den ehemaligen Bundesliga–Manager sichtlich. «Ich wusste vorher, dass da die Tränchen bei mir laufen und so kam es dann auch», erinnert sich Reiner Calmund bei der «Bild»–Zeitung. «Auch bei der After–Show–Party habe ich noch einmal vor allen geweint. Es war einer der schönsten Abende und die schönste Show von allen!»