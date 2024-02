Bei Kirchenbesuch: Charles und Camilla trotzen dem Regen

Wenige Tage nach Prinz Harrys (39) neuestem TV–Interview, in der er über die Beziehung zu seinem Vater sprach, hat dieser sich nun in der Öffentlichkeit gezeigt. Am Sonntag (18. Februar) besuchten König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) einen Gottesdienst in der St Mary Magdalene Church in Sandringham. Auf dem Weg zur Kirche trotzten der Monarch und seine Ehefrau dem tröpfelnden Regen und winkten den anwesenden Fans und Fotografen.