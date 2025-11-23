Bei Konzert: Oasis ehren verstorbenen Ex-Bassist der Stone Roses

Liam Gallagher hatte dem langjährigen Mitglied der Stone Roses nach dessen Tod in einer Nachricht Tribut gezollt. «Komplett schockiert und völlig am Boden zerstört, als ich die Neuigkeiten über Mani, meinen Helden, gehört habe. Ruhe in Frieden», schrieb er auf X. «Ruhe in Frieden, Bruder. Es war mir eine Freude, dich gekannt zu haben», trauerte Noel Gallagher (58). Oasis–Gitarrist Paul «Bonehead» Arthurs (60) schrieb: «Ruhe in Frieden, Mani.»