Bei Oasis-Konzert: Liam Gallagher kommentiert viralen Kiss-Cam-Vorfall

Nach dem Kiss–Cam–Skandal bei einem Coldplay–Konzert hat Liam Gallagher (52) seine Meinung dazu geteilt. «Gibt es hier irgendwelche Verliebten im Publikum?», fragte der Sänger bei der Show von Oasis in Manchester am Sonntag in die Runde, wie in einem Clip in den sozialen Medien zu sehen ist. «Keine Sorge, wir haben hier nicht diesen verdammte Coldplay–Dreck, diese hinterhältigen Kameras», ergänzte er – eine klare Anspielung auf den Eklat. «Es ist uns egal, mit wem ihr zusammen seid, mit wem ihr flirtet oder mit wem ihr rummacht. Das geht uns verdammt noch mal nichts an», stellte er unmissverständlich klar.