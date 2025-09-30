Bei Oasis-Konzert: Victoria Beckham liebäugelt mit Spice-Girls-Reunion

Ausgerechnet bei einem Konzert zweier versöhnter Brüder über ein mögliches Comeback nachzudenken, dürfte kein Zufall sein. Und Victoria Beckhams Andeutung kommt nicht von ungefähr. 2026 jährt sich die Veröffentlichung der Debütsingle «Wannabe» zum 30. Mal. Bereits Anfang des Jahres kursierten Gerüchte, wonach die fünf Frauen zu diesem Anlass wieder gemeinsam auftreten könnten. Allerdings hiess es damals, Victoria würde sich wohl nicht beteiligen.