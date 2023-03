Am heutigen 1. März wird der walisische Nationalfeiertag St. David's Day gefeiert. Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) liessen es sich nicht nehmen, eine Parade im Rahmen des Feiertags in den Combermere Barracks in Windsor zu besuchen, schliesslich ist der älteste Sohn von König Charles III. (74) seit Dezember Colonel der Welsh Guards und nach der Thronbesteigung seines Vaters, Prinz von Wales.