Bei Premiere: Helen Mirren kuschelt mit Pierce Brosnan

Der ehemalige «James Bond»–Star Brosnan schwärmte bei der Premiere über seine Schauspielkollegin Mirren. «The Hollywood Reporter» sagte er: «Wir geniessen die Gesellschaft des jeweils anderen sehr. Ich bin ein grosser Bewunderer von Helens Arbeit. Ich finde, sie ist eine wunderschöne Frau.» Sie sei ein «Kraftpaket», so Bronan weiter über seine Kollegin. «Sie hat eine Menge Herz, eine Menge Seele. Ich liebe sie über alles», fügte der irische Schauspieler hinzu. Er erinnerte sich auch an ihre erste Zusammenarbeit in dem Film «Rififi am Karfreitag» von 1980: «Mein erster Film war mit ihr – aber es war nicht wirklich mit ihr. Ich war nur irgendwo in dem Film.»