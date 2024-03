Bei «Promi Big Brother»: Das ist Kates Skandal-Onkel Gary Goldsmith

Nicht grundlos gilt Gary Goldsmith als schwarzes Schaf der Familie Middleton. Der jüngere Bruder von Kates Mutter Carole Middleton (69) ist beruflich IT–Recruite. In den 90er–Jahren soll er ein IT–Unternehmen gegründet haben, was ihm an die 30 Millionen Pfund eingebracht haben soll. Doch viel mehr machte er durch unangemessene und private Äusserungen über seine königliche Verwandtschaft von sich reden. Goldsmith ist für seine regelmässige Plauderlaune vor der Presse bekannt, was in royalen Kreisen gar nicht gerne gesehen wird.