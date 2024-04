Bei Staatsbankett: Kronprinzessin Catharina-Amalia thront über allen

Die ersten Bilder vom Staatsbankett in den Niederlanden sind da – und sie sind sogar noch etwas prunkvoller als sich viele Royal–Fans wohl ausgemalt haben. Zwar befinden sich König Felipe VI. (56) und Königin Letizia von Spanien (51) am 17. und 18. April zu Besuch in den Niederlanden, die Show stiehlt ihnen aber Kronprinzessin Catharina–Amalia (20): Für die niederländische Thronfolgerin handelt es sich um die erste Teilnahme an einem Staatsbankett. Zumindest auf den ersten Aufnahmen thront sie jedoch schon selbstbewusst über allen anderen Royals.