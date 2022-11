Wednesday besucht als Teenagerin die Nevermore Academy, eine Art High-School für Charaktere aus der schaurig-schrägen Welt der Addams Family. Sie muss versuchen, «ihre aufkeimenden übersinnlichen Fähigkeiten zu meistern, eine monströse Mordserie vereiteln, die die Stadt in Atem hält, und das übernatürliche Geheimnis aufdecken, in das ihre Eltern vor 25 Jahren verstrickt waren - und das alles, während sie ihre neuen und sehr verworrenen Beziehungen an der Schule in den Griff bekommen muss», heisst es vorab.